يوسف ميرزا يحرز لقب بطولة الدرّاجات بكلباء

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ الشارقة

أحرز درّاج فريق الإمارات والمنتخب الوطني يوسف ميرزا، لقب سباق بطولة الدولة في الفردي العام للكبار للدرّاجات الهوائية، الذي جرى صباح أمس، بكورنيش مدينة كلباء على مسافة 87 كم، بمشاركة من أبرز درّاجي الأندية في فئتي الكبار وتحت 23 سنة، والهواة من المواطنين. وحل في المركز الثاني دراج نادي النصر أحمد المنصوري، وثالثاً خالد معيوف من نادي أبوظبي.

وفي منافسات فئة تحت 23 سنة، تصدر درّاجو شباب الأهلي المنافسات بجدارة، بالفوز بالمراكز الثلاثة الأولى عن طريق محمد الصباغ أولاً، وعمر الجسمي ثانياً، ثم جاسم علي في المركز الثالث.

وفي منافسات الهواة المواطنين تصدر أعضاء فريق (تريك ام 7)، المراكز الثلاثة الأولى من خلال راشد البلوشي الأول، وأحمد المري صاحب المركز الثاني، وجاء ثالثاً حارب إبراهيم.

وشهد منافسات السباق وشارك في تتويج الأبطال، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدرّاجات منصور بوعصيبة، ونائب رئيس مجلس الإدارة خليفة بن عمير، والأمين العام ياسر الدوخي، ورئيس لجنة الحكام نايف جكة، ورئيس اللجنة النسائية والتسويق خلود الظاهري.

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