ركلة جزاء تمنح حتا فوزاً صعباً على الفجيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

حقق حتا فوزاً صعباً ومهماً على الفجيرة بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس، في الجولة 19 من دوري الخليج العربي على ملعب حتا، ليحصد حتا أغلى ثلاث نقاط ويصل إلى النقطة الثامنة ويشعل معركة القاع، بينما يبقى فريق الفجيرة عند 10 نقاط، واحتاج حتا إلى 85 دقيقة لكي يحقق هدف الفوز من ركلة جزاء أحرزها المهاجم البرازيلي كريستيان.

الشوط الأول جاء ضعيف المستوى الفني من الفريقين مع أفضلية بسيطة لصاحب الأرض الذي استغل مراوغات عبدالله كاظم، وضغط المهاجم البرازيلي كريستيان لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفجيرة، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة لكنها فقدت خطورتها، وكاد حتا أن يحصل على ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد لاعب الفجيرة داخل منطقة الجزاء وتدخلت تقنية الفيديو، لكن حكم المباراة أكد عدم وجود ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وحاول حتا في الشوط الثاني الوصول إلى المرمى وسنحت له أخطر الفرص للاعب البرازيلي كريستيان، وسدد كرة من لمسة واحدة لكنها كانت ضعيفة في يد الحارس، ونال لاعب حتا الأوزبكي خامداموف، البطاقة الصفراء الثانية ليطرد في الدقيقة 73، ويكمل الإعصار الحتاوي المباراة ناقص العدد، ولكنه نجح خلال الدقيقة 85 في الحصول على ركلة جزاء أحرز منها البرازيلي كريستيان، الهدف الأول. وكاد الفجيرة أن يعود ونجح في إحراز هدف بالدقيقة 93 عن طريق اللاعب علي عيد، لكن تقنية الفيديو تدخلت لتلغي الهدف بداعي التسلل، قبل أن يعلن حكم المباراة فوز حتا وتحقيق الانتصار الثاني له في بطولة الدوري، ويشعل معركة القاع بين الفرق الثلاثة عجمان والفجيرة وحتا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news