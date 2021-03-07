الشارقة يواجه النصر في مباراة «المصير ورد الاعتبار»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يحلّ فريق الشارقة، اليوم، ضيفاً ثقيلاً على النصر المتوهج في الفترة الأخيرة، في أبرز مواجهات الجولة الـ19 بدوري الخليج العربي، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، الساعة 20:15.

وتعتبر المباراة مفصلية، وتكاد تكون مصيرية بالنسبة للشارقة قبل ثماني جولات من ختام الدوري، الذي يحمل «الملك» لقبه. وبعد أن خسر الشارقة الكثير خلال الفترة الماضية، أبرزها ثلاث بطولات محلية، (كأس السوبر، كأس الخليج العربي، وكأس رئيس الدولة)، بجانب فقدانه صدارة الدوري، فقد تكون مباراة اليوم طوق النجاة للجهاز الفني والفريق، إذا كان يريد العودة إلى المنافسة والبقاء بالقرب من الصدارة، التي فقدها بعدما كان يغرد بها بفارق خمس نقاط في نهاية الدور الأول.

وستكون المباراة كذلك ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشارقة، لأنه يسعى لرد اعتباره بعد الخسارة الموجعة بالثلاثة من النصر، التي ودع بسببها كأس رئيس الدولة. وهذا بجانب أن الشارقة لم يذق طعم الفوز في آخر أربع جولات، خسر مرتين وتعادل في مثلها.

وبات الضغط كبيراً على لاعبي الشارقة، والمدرب عبدالعزيز العنبري من أجل تصحيح الوضع، خاصة بعد توالي النتائج السلبية أخيراً.

في المقابل، نجح النصر في الاختبارات الثلاثة الأخيرة، وكانت نتيجتها الوصول إلى نهائي بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، وتحقيق انتصارين متتالين في الدوري، أعادت للفريق هيبته بالقيادة الفنية الجديدة للمدرب الأرجنتيني دياز.

ومن شأن الفوز اليوم أن يدفع بالنصر إلى الاقتراب كثيراً من مقدمة الترتيب، حيث يمتلك في رصيده 33 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الشارقة. وأي نتيجة غير النقاط الثلاث، ستبعد الفريق بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدوري، وعن فرصة إنهاء الموسم ببطاقة آسيوية.

للإطلاع على تصريحات نجمان وتشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

• الشارقة ودّع كل البطولات، وتبقى له أمل الدفاع عن لقبه في الدوري.

• النصر يدخل المباراة منتشياً بانتصاراته الأخيرة، وبلوغه المباراة النهائية لبطولتي الكأس.



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