«محاربي الإمارات» توقّع عقود احتراف مع 7 مقاتلين عرب

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أعلنت منظمة «محاربي الإمارات» للفنون الرياضية المختلطة عن توقيع عقود احترافية مع سبعة نجوم عرب من جنسيات مختلفة، وذلك بعد أن تعاقدت الأسبوع الماضي مع خمسة مقاتلين ليرتفع العدد إلى 12 مقاتلاً.

وتم الإعلان عن الحدث في مؤتمر صحافي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، فؤاد درويش، وعدد من المقاتلين المحترفين، ووسائل الإعلام. وتعاقدت المنظمة مع محمد يحيى «الإمارات»، عبدالله البوشهري «الكويت»، أنس سراج «المغرب»، محمد العسيلي «لبنان»، يسري بالجروعي «تونس»، سهيل طاهري «الجزائر» وجلال الدعجة «الأردن».

وقال درويش في تصريح صحافي: «نقلنا إلى العالم خطوة مهمة بتوقيع عقود احترافية مع كوكبة من 12 مقاتلاً قوياً سبق لهم المشاركة في بطولات محاربي الإمارات، ووضعوا بصمتهم عبر أداء متميز، وهي خطوة أيضاً تسهم في إبراز المواهب العربية إلى العالمية».

وقال من جانبه محمد يحيى في تصريح صحافي: «خطوة توقيع عقد الاحتراف سيكون لها مردود إيجابي على مشواري المقبل، وسأكون أكثر التزاماً بالتدريبات وحرصاً على النزالات حتى أكون على قدر الثقة».

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