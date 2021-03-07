بني ياس يعبر اتحاد كلباء بلمسات أرجنتينية

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

فاز بني ياس على اتحاد كلباء بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت في ملعب كلباء أمس، ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد بني ياس (39) نقطة في مركز الوصيف مؤقتاً بانتظار مباراة النصر مع الشارقة مساء اليوم، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند (26) نقطة.

وشهدت الدقائق الأولى استحواذاً من جانب اتحاد كلباء دون أن يمثل خطورة على مرمى السماوي، الذي تعرض مدافعه خالد الهاشمي للإصابة بشكل مبكر.

ولعب اتحاد كلباء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة (64) بعد طرد لاعبه محمد سبيل لنيله بطاقتين صفراوين.

واستثمر بني ياس النقص العددي وسجل من إحدى هجماته هدفه الأول عن طريق كرة رأسية من قبل الأرجنتيني غاستون سواريز، مستفيداً من تمريرة مواطنه نيكولاس خيمينيز (75)، قبل أن يسجل الهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز الذي سدد كرة صاروخية من خارج الجزاء (79).

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