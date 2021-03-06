حتا في مباراة «الفرصة الأخيرة» أمام الفجيرة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يخوض فريق حتا، اليوم، مواجهة مصيرية، تعادل ست نقاط، وذلك حينما يستقبل الفجيرة في قمة القاع الساعة 20:15 مساءً على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا، بحثاً عن نقاط مصيرية تبقي على بصيص الأمل لتحقيق البقاء. ولم يحقق حتا سوى فوز واحد في الجولات الـ18 الماضية، وكان على حساب عجمان.

ويحتل المركز الأخير بخمس نقاط فقط، مقابل 10 نقاط لفريق الفجيرة، ما يعني أن خسارة حتا ستدفع به بشكل شبه رسمي لوداع البطولة، وهو ما أكده مدرب حتا، الصربي فلاديمير، خلال المؤتمر الصحافي، حينما قال إن مباراة الفجيرة أهم مباراة للفريق خلال الموسم الحالي، وعليها سيتحدد موقف الفريق في البطولة. وخسر الفريقان الجولة الماضية، بعد أن تلقى حتا خسارة من النصر بثنائية، بينما خسر الفجيرة أمام كلباء بثلاثية، ما سيجعل المباراة حاسمة لكليهما.

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