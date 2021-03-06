سليم الشامسي محكّماً بمركز التحكيم الرياضي

المصدر: منصور السندي- دبي

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقاً الدكتور سليم الشامسي، عن اختياره محكّماً رياضياً بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي. ويعتبر الشامسي من القيادات الإدارية الوطنية المشهود لها بالخبرة والكفاءة في هذا المجال.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إنه سعيد بهذا الاختيار ويشكر ثقة الجميع فيه، ويسعى لتقديم خبرته لخدمة رياضة الإمارات والمساهمة في تقدمها وتطورها. وقال إن تحت يده حالياً أكثر من 12 قضية رياضية، منها 6 قضايا تخص أندية في الكرة الطائرة.

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