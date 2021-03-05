مساعد مدرب الشارقة: الدوري لا يزال في الملعب.. ولا شيء تم حسمه

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد مساعد مدرب الشارقة، البرازيلي مارسيو سابينو أن النصر منافس لا يستهان به وأنهم يعطون المباراة المرتقبة أمامه بعد غد ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي القدر نفسه من الأهمية، مشددا على أن نتائج الدوري لاتزال في الملعب ولا شيء تم حسمه بعد وأنه يجب عليهم العمل بجد لتحقيق ما يطمحون فيه في المباريات المتبقية من الدوري، مشيراً إلى أنهم يعطون لكل مباراة أهميتها ويتعاملون معها بالقطعة ويسعون دائما لحسمها لصالحهم.

وقال مارسيو وهو مساعد للمدرب عبد العزيز العنبري في المؤتمر الصحافي التقديمي الذي عقد اليوم الجمعة بمقر النادي في الشارقة: "نستعد بشكل جيد للمباراة طوال الأسبوع الماضي بعد مباراة الجزيرة، وأعتقد اننا في وضع جيد من الناحية البدنية والفنية".

وأضاف "اللاعبون في قمة التركيز والجاهزية للقاء وكلنا رغبة في إسعاد الجماهير والخروج بنتيجة جيدة من المباراة".

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