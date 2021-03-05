بطولة العين الدولية لقفز الحواجز تنطلق اليوم

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، على ميادين «العين للفروسية»، برعاية الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وبالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان، أمس: «يشارك في المنافسات التي تختتم غداً عدد كبير من فرسان وفارسات قفز الحواجز من الإمارات والدول العربية والغربية، وغيرهم من فرسان دول العالم، وتشتمل (دولية العين) من فئة النجمتين على ستة أشواط، بمواصفات الجولة الواحدة والمرحلتين والجولة مع تمايز، وتقام جميعها خلال الفترة المسائية، بواقع ثلاث منافسات في كل يوم، ويصمم مسارها بحواجز يراوح ارتفاعها بين 125 سم و145 سم في شوط الجائزة الكبرى من جولة واحدة، مع جولة للتمايز برعاية لونجين».

وأضافت «يبلغ مجموع جوائز البطولة أكثر من 330 ألف درهم، منها 133 ألف درهم ينالها الفائزون في شوط الجائزة الكبرى، وتتزامن مع المنافسات الرئيسة في يومي البطولة منافستان محليتان، بواقع منافسة في كل يوم خلال الفترة الصباحية».

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