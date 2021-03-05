كلباء تستضيف سباق الدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

ينظّم اتحاد الدراجات الهوائية، غداً، سباق بطولة الدولة للفردي العام لمسافة 87 كم على كورنيش مدينة كلباء، وهو السباق المخصص للأندية وتحت 23 سنة، وللهواة من المواطنين. وقال اتحاد الدراجات في بيان، أمس، إن «السباق سينطلق في الثامنة صباحاً من كورنيش كلباء باتجاه عين الغمور، والعودة من جديد إلى خط النهاية بكورنيش كلباء، وتم رصد جوائز عينية للفائزين (ثلاث كؤوس وثلاثة قمصان لأصحاب المراكز الأولى في كل فئة إضافة لتتويج اللاعبين الثلاثة الأوائل من كل فئة)».

وأضاف «يقام السباق بتنظيم وإشراف اتحاد الدراجات، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي اتحاد كلباء، وشرطة مدينة كلباء، وشرطة الفجيرة».

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