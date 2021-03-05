5 أسئـلـة.. جارديل: عجمان لن يهبط.. ونحتاج إلى تحقيق النتائج أكثر من الأداء

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

وعد صانع ألعاب فريق عجمان، البرازيلي دييغو جارديل، جمهور «البرتقالي» بأن الفريق لن يهبط هذا الموسم إلى «الهواة»، وسيستمر في دوري الخليج العربي، على الرغم من النتائج غير المرضية بحلوله في المركز قبل الأخير بتسع نقاط.

وقال جارديل لـ«الامارات اليوم»: «إن كل ما يحتاجه الفريق هو التركيز في تحقيق النتائج المطلوبة، أكثر من الأداء». وأشار إلى أن عجمان ينقصه الفوز في مباراة واحدة ليحصل اللاعبون على الثقة اللازمة للخروج من سلسلة النتائج السلبية التي يعانيها. وتحدث جارديل في المقابلة التالية عن الأخطاء الفردية التي ارتكبها لاعبو عجمان في المباريات الأخيرة، وعن مستقبله مع الفريق، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

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