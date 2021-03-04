بداية أبريل موعداً نهائياً لتعديل أوضاع العاملين في أندية دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أرسل مجلس دبي الرياضي تعميماً إلى الأندية وشركات كرة القدم التابعة له بالشروط الخاصة لتعيين المشرفين والإداريين في الفترة المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس، خلال اجتماع لمجلس الإدارة، الذي انعقد في وقت سابق، وتم تحديد بداية أبريل المقبل موعداً نهائياً لتعديل أوضاع العاملين في أندية دبي.

وقال المجلس في بيان، أمس: «نص القرار رقم (5) لسنة 2020 على تطوير ومتابعة الكوادر الإدارية والإشرافية في الأندية والشركات الرياضية بإمارة دبي، وتحديد ضوابط لعمل هذه الفئة المهمة بمختلف الأندية والشركات الرياضية، وذلك في إطار تطوير الكوادر الوطنية ودعمها للنجاح في أداء دورها الإداري والإشرافي، من خلال استقطاب أفضل الكوادر وفقاً لمعايير حددها القرار».

وأوضح أن «التعميم شدد على ضرورة تعديل وضع المشرفين والإداريين الحاليين، الذين لا تنطبق عليهم الشروط الأساسية في موعد أقصاه بداية أبريل المقبل».

شروط أساسية لتعيين المشرفين والإداريين:

- أن يكون المشرف من مواطني الدولة.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو ما يعادلها.

- يُشترط أن يجتاز اختبار الوظيفة بنجاح.

- شروط إضافية لفئة المشرف والإداري للمفاضلة بين المترشحين (اللغة الإنجليزية وإتقان الحاسب).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news