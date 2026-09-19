لضبط الحركة والنظام.. مدارس تمنع دخول أولياء الأمور إلى الأجنحة الدراسية وتسليم الطلبة عند المداخل

شددت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق المنهاج الوزاري، إجراءات دخول أولياء الأمور إلى المباني التعليمية، مانعةً وصولهم إلى الأقسام والأجنحة الدراسية خلال اليوم الدراسي، وقاصرةً تسليم الطلبة على المشرفين المناوبين عند المداخل المحددة، لضبط حركة الدخول وتعزيز أمن الطلبة وحماية خصوصية البيئة المدرسية.

وأكدت، في مخاطبات موجهة إلى أولياء الأمور اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، ضرورة تسليم الأبناء إلى المشرفة المناوبة عند مدخل القسم، مشددة على عدم السماح لأولياء الأمور بمرافقتهم إلى الصفوف أو الدخول إلى الأجنحة الدراسية.



وأوضحت أن الإجراء يتجاوز تنظيم حركة الدخول إلى تعزيز استقلالية الطالب واعتماده على نفسه، من خلال تعويده على الانتقال من مدخل القسم إلى صفه بثقة واستقرار، بدلاً من مرافقة ولي الأمر له داخل المبنى.



ودعت الإدارات الأسر إلى الالتزام بتوجيهات موظفي الأمن والمشرفين المناوبين عند المداخل، بما يضمن انسيابية دخول الطلبة ويمنع الازدحام أو وصول غير المصرح لهم إلى المناطق التعليمية أثناء انتظام الدراسة.



شددت على أن تنظيم الدخول يفصل بوضوح بين مناطق استقبال وتسليم الطلبة والأجنحة التعليمية، ويحد من الحركة غير الضرورية داخل المباني أثناء الحصص، بما يحافظ على خصوصية المدرسة واستقرار اليوم الدراسي.



ولفتت إلى أن التزام الأسر بالتعليمات يمثل جزءاً أساسياً من منظومة الأمن المدرسي، مؤكدة أن المداخل هي نقطة تسليم واستقبال الطلبة، فيما تبقى الأجنحة الدراسية مساحة تعليمية منظمة لا يُسمح بدخولها إلا وفق الإجراءات المعتمدة.