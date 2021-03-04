«الآسيوي» يحدّد ملعب خوزستان لاستضافة مباراة العين

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار ملعب فولاد خوزستان في إيران، لاستضافة مباراة العين ومنافسه فولاد خوزستان، المقررة في مرحلة الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين على «تويتر»، أمس، خبر اختيار الملعب، بجانب توقيت اللقاء الذي سينطلق في الساعة 06:30 بتوقيت الإمارات، مساء السابع من أبريل المقبل.

وكانت قرعة المسابقة، التي سحبت في نهاية يناير الماضي، عبر تقنية الفيديو، أسفرت عن وقوع «الزعيم» في مواجهة فولاد الإيراني في الدور التمهيدي، وهي المباراة التي ستمكّنه، في حال الفوز بها، من التأهل مباشرة للمجموعة الرابعة للقاء أندية السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news