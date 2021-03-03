العجلة: اكتشفنا عجزا ماليا في نادي الشارقة بـ 40 مليون درهم

المصدر: منصور السندي- الشارقة

قال رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبد الله العجلة إنهم اكتشفوا بعد التغيير الإداري الذي تم في النادي أن هناك عجزا ماليا في النادي بلغ 40 مليون درهم مادفعهم لإتخاذ عدة قرارات، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بإغراق النادي في ديون، مشيرا إلى أن راتب لاعب الشارقة السابق والنصر الحالي ريان منديز في الشارقة كان مليون و450 الف يورو وطالب بمبلغ مليون و800 الف يورو مقابل تجديد عقده للبقاء في النادي مع إضافة سنة في عقده.

وكشف العجلة في تصريحات لبرنامج الخط الرياضي في" قناة الشارقة الرياضية " أن قيمة إنتقال اللاعب كايو لوكاس إلى الشارة بصفة نهائية 10 ملايين يورو، معتبرا أن هذا المبلع يمكن التفاوض فيه، لافتا إلى أن العرض الذي تم تقديمه للاعب ماجد سرورو قبل إصابته هو نفسه بعد تعرضه للإصابة.

وشدد العجلة على أنه لايوجد أي تأخير في رواتب اللاعبين أو المنتمين لنادي الشارقة

وأشار العجلة إلى أن الإصابات والغيابات وحالات كورونا في صفوف الشارقة هي التي تسببت بخروج الفريق من البطولات الثلاث وتراجعه في الدوري.

وأوضح العجلة " إصابة أي لاعب لا تعني تراجع نادي الشارقة عن تجديد عقده".

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