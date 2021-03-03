إعادة تشكيل اتحاد كرة الطاولة بالتزكية اليوم
تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة، اجتماعاً في فندق موفنبيك دبي، اليوم، لاعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد بالتزكية، لشغل المقاعد للدورة الجديدة 2020-2024.
وتضم قائمة الأعضاء الذين من المتوقع اعتماد فوزهم بالتزكية: المهندس داوود الهاجري (النصر) لمنصب الرئيس، ومجد محمد البلوشي (الشارقة لرياضة المرأة) لمنصب العنصر النسائي، وفي العضوية: إبراهيم عيسى (عجمان) وأحمد جمعة (شباب الأهلي) وحسن الزرعوني (الشارقة) وعبدالرحمن المنهالي (فلج المعلا) وفيصل الكعبي (المدام).
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