«الآسيوي» يعدّل على مواعيد مباريات في تصفيات المونديال

المصدر: كوالالمبور ■د.ب.أ

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، تعديلاً على بعض مواعيد المباريات التي كانت مقررة 25 و30 مارس 2021 في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023. وشملت التعديلات المباريات التي تجرى في مارس فقط، بخلاف التي تم تأجيلها إلى يونيو المقبل. وبحسب بيان للاتحاد القاري، تهم التعديلات مباراة السعودية مع فلسطين في المجموعة الرابعة والتي ستقام 30 الجاري على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، فيما تقام مباراة طاجيكستان مع منغوليا في المجموعة السادسة يوم 25 بدوشانبي، ومباراة منغوليا مع اليابان في المجموعة ذاتها يوم 30 مارس في بتشيبا.

في جانب آخر، قال الاتحاد إنه فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية الراغبة في استضافة مباريات مجموعتها بنظام التجمع، على أن يعلن عن البلدان المستضيفة في الفترة المقبلة.

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