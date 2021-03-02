شباب الأهلي يهزم الشارقة ويقترب من اللقب الـ 12 في دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

اقترب شباب الأهلي من حصد لقب الدوري العام لكرة السلة للمرة الـ12 تاريخياً، بعد فوزه على ضيفه الشارقة بفارق 13 نقطة، وبنتيجة «82-69»، أول من أمس، في ذهاب الدور النهائي للبطولة.

وبات شباب الأهلي على بعد خطوة من استعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لمصلحة الشارقة، شريطة تكرار «فرسان دبي» الفوز في لقاء الإياب الذي يقام السبت المقبل، فيما بات «الملك» مطالباً بالرد لإحياء آماله للاحتفاظ باللقب، خصوصاً أن فوز الشارقة إياباً سيفرض على الفريقين، وفق نظام البطولة، خوض مباراة ثالثة فاصلة، حُدد موعدها في 13 الجاري.

على صعيد آخر، أسفرت قرعة منافسات كأس رئيس الدولة عن تحديد هوية الفرق الأربعة التي ستخوض الدور التمهيدي للبطولة المقامة من 13 الجاري، وحتى الثالث من أبريل المقبل، وتجرى مبارياتها على ملاعب محايدة، وبنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وجاءت نتائج القرعة قاسية على فريقي النصر والوصل، اللذين سيخوضان أولى مواجهات الدور التمهيدي لتحديد المتأهل للقاء العين في افتتاح الدور ربع النهائي، كما فرضت القرعة على فريقي الوحدة والظفرة خوض ثانية مباريات التمهيدي، والفائز يلتقي بني ياس في ثانية مباريات دور الثمانية.

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