3 غيابات أساسية تزعج كايزر قبل مواجهة شباب الأهلي

مدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر. من المصدر

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  • أحمد طارق - دبي
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بات مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، في مأزق بعدما تأكد غياب ثلاثة لاعبين أساسيين عن المباراة المرتقبة التي سيخوضها الفريق السبت المقبل أمام شباب الأهلي في قمة مباريات الجولة 19 من دوري الخليج العربي.

وتأكد غياب كل من عبدالله رمضان الذي حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الجزيرة والشارقة الماضية، كما سيغيب خلفان مبارك وسالم راشد بداعي تراكم البطاقات الصفراء في المباراة نفسها.

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