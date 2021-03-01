الشـارقـة يحقــق الانتصار الـ 12 في دوري «أقوياء اليد»

المصدر: جوني جبور ■ الشارقة

واصل فريق نادي الشارقة سلسلة انتصاراته المتتالية في دوري أقوياء اليد للموسم الحالي، وسجل، أول من أمس، الفوز الـ 12، والذي جاء على حساب ضيفه بني ياس «35-20»، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب ختام ثانية جولات مرحلة إياب البطولة.

كما شهد ختام الجولة، تحقيق الجزيرة لانتصارٍ عريض على ضيفه الوصل جاء بفارق 10 أهداف وبنتيجة «36-26».

وعزز الشارقة صدارته للترتيب العام برصيد 36 نقطة، بفارق الثماني نقاط عن كل من شباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة، ومليحة الذين تشاركا المركز الثاني، وحافظ العين على مركزه الرابع بـ 27 نقطة، بفارق نقطتين عن النصر الخامس، وتراجع الوصل إلى المركز السادس بـ24 نقطة، وعزز الجزيرة مركزه السابع برصيد 19 نقطة، وبقى دبا الحصن والظفرة في المركزين الثامن والتاسع بـ17 و15 نقطة على التوالي، وتراجع الوحدة بفارق الأهداف إلى المركز العاشر بـ 15 نقطة، ويتذيل بني ياس الترتيب برصيد 14 نقطة.

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