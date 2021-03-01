المدفع: غير راضين عن نتائج الشارقة.. ومهمتنا انتشاله بتكاتف الجميع

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، أن الجميع في الشارقة غير راضٍ عن النتائج الأخيرة، معتبراً أن مهمتهم العمل على انتشاله بتكاتف الجميع.

وقال المدفع في تغريدة على حسابه عبر «توتير» موجهاً حديثه إلى محبي الملك: «نعم جميعنا غير راضٍ عن النتائج الأخيرة، والعمل في الفترة المقبلة يحتاج لبذل الكثير من الجهود، والتي نعدكم بها».

وأضاف المدفع «نرى الكثير من الانتقادات التي هي من حقكم ونتفهمها، ونتقصّى البناءة منها».

وتابع: «الكل يعي أن الفريق يتعرض لمنحنى، ومهمتنا انتشاله بتكاتف الجميع».

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