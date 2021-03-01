طبيب العين يتسلّم تقرير «معروف» لتحديد موعد عودته إلى الملاعب

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أكّد مصدر داخل نادي العين لـ«الإمارات اليوم» أن الجهاز الطبي للفريق تسلّم أول من أمس، تقريراً مفصلاً من استشاري جراحة العظام ورئيس قسم العظام والطب الرياضي بمستشفى توام في مدينة العين، الدكتور حسام رحمة، الذي أجرى العملية الجراحية للمهاجم جمال معروف.

وكان معروف قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا في سبتمبر الماضي، وأثبتت الفحوص وجود كسر في عظمة الشظية بالقدم اليسرى مع إصابة في رباط الكاحل استدعت التدخل الجراحي.

ولم يستبعد المصدر إمكانية عودة اللاعب إلى التدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يعزز من إمكانية دخوله في تشكيلة الفريق في استهلالية المشوار في مسابقة دوري أبطال آسيا، التي سيواجه خلالها فريق فولاد خوزستان الإيراني في السابع من أبريل المقبل على استاد هزاع بن زايد.

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