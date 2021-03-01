3 جمعيات عمومية لعقد انتخابات الطائرة

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة الطائرة قرّر عقد ثلاث جمعيات عمومية من بينها واحدة طارئة، تمهيداً لإعادة العملية الانتخابية بعد قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الذي قضى بإلغاء الانتخابات السابقة، بعد أن منح القرار نادي البطائح صفة «عامل» يحق له الدفع بمرشحين في الانتخابات والتصويت، بعكس القرار الذي كان أصدره الاتحاد بمنحه صفة «المساند» الذي لا يحق له المشاركة الانتخابية، إلى جانب أندية كلباء، المدام، الذيد ومليحة.

وقال المصدر إنه «سيتم عقد الجمعيات الثلاث في يوم واحد، نهاية مارس الجاري بالحضور الشخصي وليس عبر تقنية الاتصال المرئي، للوصول إلى حل كامل يمهد لانتخابات جديدة، بعد أن جرى تعليق العملية السابقة قبل نهايتها».

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