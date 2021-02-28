النصر والشارقة يواصلان صدارة كأس السلة للسيدات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل فريقا سيدات النصر والشارقة لرياضة المرأة صدارتهما لكأس رئيس الدولة لكرة السلة، بتحقيقهما، أول من أمس، انتصارهما الثاني على التوالي، والذي جاء لنواعم «العميد» على حساب سيدات المنطقة الوسطى بواقع «74-34»، وللاعبات الشارقة على سيدات المنطقة الشرقية بنتيجة «77-14».

أقيمت كلتا المباراتين على صالة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ضمن الجولة الثانية من البطولة، مع العلم بأن انتصار سيدات النصر والشارقة هو الثاني على التوالي. وفي أولى المباريات، فرض النصر إيقاعه على مجريات لقائه أمام الوسطى، لينال الأفضلية المطلقة في الفترات الأربع: (17-10، و21-7، و21-7، و15-10). وبالصورة ذاتها، حقق الشارقة انتصاره العريض على الشرقية، بنيل أفضلية الفترات الأربع: (14-2، و20-3، و33-3، و10-6).

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