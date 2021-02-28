ناكاجيما: إصابتي لم تكن مقصودة.. ولا أحد يتحمّل مسؤوليتها

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد لاعب فريق العين، الياباني ناكاجيما المعار من بورتو البرتغالي حتى نهاية الموسم الجاري، أن «الإصابة التي تعرض لها خلال الحصة التدريبية بداية الأسبوع الماضي، نتيجة احتكاك بينه وبين أحد زملائه، لم تكن مقصودة، وأنه لا يوجد شخص يتحمل مسؤولية تلك الإصابة». وأبدى اللاعب امتنانه لكل أفراد النادي، الذين قدموا له الدعم الكامل، ما يجعله يشعر بالتقدير كونه ينتمي لـ«الزعيم».

وقال ناكاجيما في رسالة عبر حسابه في «إنستغرام» باللغتين الإنجليزية واليابانية إنه متصالح مع طبيعة الإصابة التي تعرض لها، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة. وكان ناكاجيما تعرض لإصابة نتيجة احتكاك بينه وبين أحد زملائه في الفريق خلال الحصة التدريبية التي أجراها قبل أيام من لقاء الظفرة في الجولة الماضية، وجرى نقل اللاعب إلى المستشفى، في وقت كشفت فيه صحيفة «أوجوغو» البرتغالية، أن اللاعب مصاب بكسر في شظية القدم، بالإضافة إلى تلف في الأربطة، بينما لم يصدر نادي العين أي بيان توضيحي عن تفاصيل الإصابة. وقال ناكاجيما إنه يريد أن يعطي فترة العلاج وقتها بالكامل حتى يتحسن ويشعر بالقدرة على ملامسة الكرة، وتابع: «أتطلع إلى اللعب مع العين مرة أخرى، وأتمنّى في الوقت نفسه أن ينجح الفريق بنهاية الموسم الحالي في تحقيق جميع أهدافه». وأعرب عن ارتياحه الشديد للدعم الذي حصل عليه من كل المنتسبين للنادي، وقال: «بالنسبة لي فأنا ممتن للجميع على الدعم والتشجيع اللذين حصلت عليهما، أتعايش مع حياتي بالمشي باستخدام العكازات، لقد شعرت بلطف الناس في مدينة العين وهذا أمر أقدره كثيراً».

• صحيفة برتغالية قالت إن ناكاجيما مصاب بكسر في شظية القدم وتلف في الأربطة.

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