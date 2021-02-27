مينديز يصنع ويسجل.. ويعلن «النصر» على حتا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قاد لاعب النصر ومنتخب الرأس الأخضر، ريان مينديز، فريقه إلى فوز صعب على حتا بهدفين دون مقابل، في الجولة الـ18 من دوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة، فيما تجمد رصيد حتا عند خمس نقاط، ويقترب أكثر من الهبوط.

ونجح مينديز في اقتحام دفاع حتا بالدقيقة 85، وصنع هدف النصر الأول لجاسم يعقوب، بينما أحرز مينديز هدف فريقه الثاني من تسديدة في المرمى بالدقيقة 94.

وجاء الشوط الأول ضعيف المستوى من الفريقين، وحاول النصر الوصول إلى مرمى حتا، لكن التكتل الدفاعي والخطة التي لعب بها مدرب حتا، الصربي فلاديمير، أرهقا لاعبي العميد بشكل كبير.

وفي الشوط الثاني، استمرت السيطرة السلبية للنصر دون أي خطورة أو هجمات تذكر على مرمى حتا، لينجح ريان مينديز بالدقيقة الـ85 في اقتحام دفاع حتا، وصناعة الهدف الأول بعد مجهود فردي رائع من أفضل لاعبي العميد، وانطلق بمهارة فردية، ووصل إلى المرمى، ولعب عرضية لجاسم يعقوب المنفرد، والذي سددها في المرمى الخالي، ليحرز هدف التقدم قبل أن يتكفل مينديز بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 من تسديدة قوية، مستغلاً صناعة ضياء سبع ومهارته، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين دون مقابل.

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