هيلمان: تمنيت أن يهتم الوحدة بـ «اللعب النظيف» أثناء سقوط عبدالرحمن

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، البرازيلي هيلمان، أن التركيز على «اللعب النظيف» يكون ضمن أولويات الأندية في المقام الأول، قبل التفكير في الفوز بالمباريات. وقال في المؤتمر الصحافي، بعد التعادل مع الوحدة 2-2 أول من أمس، في الجولة 18 لدوري الخليج العربي: «تمنيت أن يهتم فريق الوحدة باللعب النظيف أثناء سقوط لاعب الوصل عبدالرحمن علي مصاباً داخل الملعب».

وتابع هيلمان: «نوجه اللاعبين دائماً بأن تكون الأولوية للعب النظيف، ورغم مواصلة الوحدة لعب الكرة أثناء سقوط عبدالرحمن، إلا أننا سنواصل الاهتمام بهذا المبدأ المهم». وأضاف: «لست طبيباً، وأعلم أن هناك بعض الأوقات تكون فيها محاولات لإضاعة الوقت، لكن عندما يكون اللاعب ساقطاً على الأرض يحتاج إلى علاج، يجب إخراج الكرة، أو إيقاف اللعب من جانب الحكم، حتى يحصل اللاعب على العلاج».

وزاد بقوله: «المباراة يجب ألا تزيد على 90 دقيقة، لكننا أصبحنا نلعب 98 دقيقة، بينما تقف الكرة كثيراً بداعي الأخطاء والاستعانة بتقنية الفيديو، ونحن يجب أن نبحث عن طريقة ليكون هناك تسريع في التعامل مع هذه التقنية».

خميس إسماعيل: الحكام في البطولات القارية مستواهم مختلف

قال لاعب الوحدة، خميس إسماعيل، إنه يتمنى أن يتم توضيح سبب إلغاء هدف «العنابي» في الوقت بدل الضائع في مرمى الوصل بداعي التسلل، لافتاً إلى أن «الحكام الدوليين يظهرون بمستوى مختف خلال مشاركتهم في إدارة المباريات بالبطولات القارية».

وأوضح في تصريحات صحافية: «أتمنى أن نعلم سبب إلغاء الهدف، واحتسابه تسللاً، لأننا أحياناً نتعلم بعض الأشياء، ثم نشاهد شيئاً آخر يتم تطبيقه، بينما في الوقت نفسه نشاهد الحكام يظهرون بمستويات مختلفة في البطولات القارية، مقارنة بالمستوى الذي يظهرون به محلياً».

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