فريق الإمارات ودبا في قمة دوري «الهواة» اليوم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تستضيف ملاعب الهواة الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم ثلاث مباريات مهمة، ضمن الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى، حيث يستضيف صاحب الصدارة فريق الإمارات على ملعبه ضيفه دبا الفجيرة في قمة الجولة، بينما يستضيف دبا الحصن على ملعبه فريق البطائح، كما يلعب الحمرية مع العربي في التوقيت نفسه.

ويتصدر الإمارات الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما دبا الفجيرة في المركز الرابع بـ19 نقطة، ما يعطي لهذه المباراة أهمية قصوى كون فوز «الصقور» سيعزز من صدارته، ويقربه بشكل كبير من خطف إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي، بينما يسهم فوز «النواخذة» في تقليص الفارق وتعزيز الحظوظ في المنافسة والاقتراب من المراكز المتقدمة.

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