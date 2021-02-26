خورفكان يهدد شباب الأهلي بسيناريو الدور الأول

المصدر: أحمد طارق - دبي

يأمل شباب الأهلي أن يواصل انتصاراته عندما يلتقي مع خورفكان في الجولة الـ18 من الدوري، في الساعة 20:15 على استاد راشد في دبي، إذ يهدد «النسور»، صاحب الضيافة، بسيناريو الدور الأول عندما تقدم «فرسان دبي» في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، قبل أن يحرز خورفكان هدفين وتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

ويسعى شباب الأهلي للاستفادة من نتائج الجولة الماضية التي منحت الفريق فرصة للاقتراب من فرق الصدارة، إذ يمتلك في رصيده 29 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن كل من الشارقة والجزيرة «المتصدرين»، ورغم صعوبة مهمة شباب الأهلي في المنافسة على اللقب، إلا أن الفريق يأمل تحقيق الفوز على خورفكان، وأن تخدمه نتائج الجولة الحالية التي ستشهد قمة الشارقة مع الجزيرة.

في المقابل، يأمل خورفكان أن يوقف نتائجه السلبية منذ بداية الدور الثاني، رغم البداية القوية لـ «النسور» بالتعادل مع العين بهدفين لكل منهما، لكن الفريق تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام النصر وبني ياس والوحدة، ويأمل أن يحقق نتيجة التعادل على أقل تقدير ليدعم حظوظه في البقاء بدوري الخليج العربي.

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