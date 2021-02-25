فوز الوصل والظفرة في افتتاح تكميلي مراكز دوري السلة
حقق فريقا الوصل والظفرة الفوز في افتتاح الدور التكميلي، لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن في دوري كرة السلة، فتغلب الإمبراطور على الوحدة «94-84»، والظفرة على بني ياس «72-68»، أول من أمس، على صالة نادي الجزيرة.
ونال لاعبو الوصل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ثم الرابع بواقع «27-21، و28-23، و20-18»، فيما اكتفى العنابي لنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «22-19»، والتي لم تكن كافية له للعودة بنتيجة المباراة.
وفي سيناريو مغاير، ضمن الظفرة تحقيق انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الأول والثاني بواقع «23-16، و20-12»، وذلك بعد أن فشل بني ياس في العودة بنتيجة المباراة، رغم نيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع، بواقع «14-11 و26-18».
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