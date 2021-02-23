تغريم عضو "شركة بني ياس" 25 ألف درهم بسبب تصريحاته ضد التحكيم

المصدر: الإمارات اليوم

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي. وقررت اللجنة معاقبة عضو شركة بني ياس لكرة القدم أحمد الجابري، ووجهت له عقوبة لفت النظر وغرامة مالية بخمسة وعشرون ألف درهم لتصريحاته وتغريداته المسيئة للجنة الحكام ولحكم المباراة، عن مباراة بني ياس وشاب الأهلي بالكأس، والتي انتهت بفوز "فرسان دبي" 1-0. وقال الجابري إن بني ياس تعرض لظلم تحكيمي كبير خلال المباراة، مطالبا بإعادتها.

وحضر اجتماع اللجنة حمدان الزيودي نائب الرئيس، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة بإجماع الآراء توجيه عقوبة لفت النظر لنادي النصر لتأخر نزول لاعبيه لأرض الملعب لمدة ثلاث دقائق قبل الشوط الثاني للمباراة، وفرضت غرامة مالية على النادي ذاته مبلغ وقدره تسعة ألاف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة الواحدة.

واطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة الوصل واتحاد كلباء في مسابقة دوري الخليج العربي، وقررت اللجنة الاكتفاء بعقوبة طرد موسى محمد عبدالرحمن مدير فريق اتحاد كلباء.

وقررت أيضا إيقاف علي حسن لاعب اتحاد كلباء مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره ثلاثون ألف درهم للتلفظ على الحكم، وفرضت غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها ثلاثون ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في المباراة الواحدة، كما غرمت الوصل خمسة وثلاثون ألف درهم لحصول لاعبيه على 7 بطاقات في المباراة الواحدة ، وذلك في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

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