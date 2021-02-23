مليحة يظفر بأول بطولة رسمية في تاريخه

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز فريق مليحة ببطولة دوري الشباب لكرة قدم الصالات لموسم 2020-2021 قبل ختام الدوري بجولة واحدة، بعد أن جمع 34 نقطة، متفوقاً على النصر (29 نقطة) وخورفكان (27 نقطة)، وذلك بعد فوزه على ضيفه الظفرة (8-3).

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي مليحة محمد الكتبي لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء بالفوز في البطولة لكونها أول بطولة رسمية يحققها النادي في تاريخ مشاركاته الرياضية في جميع الألعاب، لتعكس الرؤية التي اعتمدها نادي مليحة في تطوير الجانب الرياضي، ومهّدت لتحقيق الألقاب».

وأضاف: «هذا الفوز تحقق وفقاً لاستراتيجية رصينة وضعها مجلس الإدارة وعمل على تنفيذها بدقة بإشراف الجهازين الفني والإداري لفريق الشباب»، وتابع: «مما يسعدنا أكثر أن هذا الفريق هو من أعمار الشباب، لذلك نطمح الى ان يكون العمود الفقري للفريق الأول مستقبلاً، واغلبهم من مدينة مليحة بشكل خاص والإمارة الباسمة بشكل عام، وهدفنا الفوز ببطولة كأس الشباب في الموسم الحالي أيضاً لتعزيز الإنجاز الحالي، والجمع بين بطولتين في موسم واحد».

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