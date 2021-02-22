الجنيبي: وقت «الفار» في مباراة الوحدة وخورفكان بلغ 14 دقيقة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد الحكم الدولي السابق في كرة القدم محمد الجنيبي، أن مباراة الوحدة وخورفكان في الجولة 17 لدوري الخليج العربي تعد من أكثر المباريات التي تم مراجعة حكم الفيديو للحالات فيها واستغرق ذلك 14 دقيقة من زمن المباراة، واصفا تدخلات الحكم الفيديو «الفار» في مباريات دوري الخليج العربي بالظاهرة السلبية، خاصة فيما يتعلق بإحتساب ركلات الجزاء التي بلغت سبع ركلات في الجولة 17 منها خمس عن طريق «الفار» في حين تم إلغاء ركلتي جزاء عن طريق «الفار»، مؤكدا أن هناك اعتمادا كليا من قضاة الملاعب عل الحكم الفيديو في إحتساب ركلات الجزاء مشيرا إلى أن هناك ركلات جزاء لشباب الأهلي «10» نتيجة للمسة يد على أحد لاعب حتا لكنها لم تحتسب، مؤكدا أن طرد لاعب حتا حبيب يوسف كان صحيحا لحصوله على الإنذار الثاني.

وقال الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «هناك ملاحظات عدة على أداء التحكيم في الجولة الماضية منها أن ركلات الجزاء التي تم احتسابها نتيجة الاحتكاكات ضعيفة جدا كما أن تقديرات حكام الفيديو في الأخطاء ضعيف ولا يسمح للاعبين باي تنافس في منطقة المرمى ما يضعف من قدرات الاعبين في المشاركات الخارحية».

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