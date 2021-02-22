مسعود: نقلة نوعية في قطاع ناشئي خورفكان خلال السنوات الـ 3 المقبلة

المصدر: محمد فاضل 5 الشارقة

أكد اللاعب السابق وعضو شركة كرة القدم بنادي خورفكان مبارك مسعود، أن قطاع الناشئين في النادي سيشهد نقلة نوعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما سينعكس بشكل إيجابي على خورفكان وصولاً للمنتخبات الوطنية بشكل تدريجي، على حد تعبيره.

وقال مسعود الحاصل على درجة ماجستير إدارة في التخطيط الاستراتيجي لـ«الإمارات اليوم»: «تم اعتماد خطة استراتيجية أشرف عليها بنفسي لتطوير قطاع الناشئين، وتشمل ستة أهداف لتطوير قطاع الناشئين بشكل علمي وفني، ونتطلع من خلالها إلى أن تكون منتجة ومغذية لفرق النسور بشكل إيجابي، حيث إن اللاعب الذي يصل للفريق الأول سيمتلك ثقافة ووعياً وإدراكاً لكرة القدم والاحتراف فيها».

وأوضح: «توقف النشاط الحالي في فرق المراحل أخّر إطلاق هذه الخطة، باستثناء بعض الأمور الفرعية وبما يخدم مستقبل كرة خورفكان، انطلاقاً من الخبرة المتراكمة لشركة كرة القدم».

وعن النقلة النوعية للفريق الأول على الرغم من أنه حديث العهد بدوري الخليج العربي، قال: «طبقنا أساليب عمل حديثة واحترافية لبناء الفريق، وهو الانطباع الذي مهد لأن تسود أرجاء النادي الأجواء الإيجابية والروح العالية، وانعكست لتكون من أهم أسرار المردود الفني والإداري المتحقق في الموسم الحالي، ومنها تقديمه لأداء فني ممتع وإحرازه نتائج إيجابية وضعته لحد ما في وضع متفائل لتحقيق البقاء في دوري الخليج العربي».

ويحتل خورفكان المركز 11 في دوري الخليج العربي برصيد 15 نقطة متفوقاً على فرق عجمان والفجيرة وحتا، وعلى الرغم من أنه يُعد مركزاً متأخراً إلا أن «النسور» نجح بالفوز على الجزيرة بثلاثية نظيفة، وتعادل مع العين في الدوري، وفاز عليه في كأس الخليج العربي، إضافة إلى انتصارات أخرى.

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