العين يقتنص «النصر» ويظفر بالمركز الثالث في دوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

اقتنص فريق العين، بفوزه على ضيفه النصر «26-23»، المركز الثالث في بطولة الدوري العام لكرة اليد لمرحلة الرجال، بفارق الأهداف عن منافسه مليحة الذي نجح بدوره، أول من أمس، في الفوز على مضيفه الجزيرة «27-26»، في المباريات التي أقيمت لحساب الجولة الحادية عشرة والختامية من مرحلة الذهاب، والتي سجلت، أيضاً، فوز صاحب الضيافة دبا الحصن على الوحدة «34-33». واستكملت الجولة، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بلقاء الشارقة وضيفه الظفرة، وحلول الوصل ضيفاً على شباب الأهلي.

وواصل فريقا العين ومليحة فرض شراكتهما على صعيد النقطة 24، قبل أن يلعب فارق الأهداف دور الفيصل في منح «الزعيم العيناوي» المركز الثالث.

كما أهدى انتصار دبا الحصن التخلي عن مركزه الأخير، والارتقاء إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن الوحدة، ونقطتين عن بني ياس.

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