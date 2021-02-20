شاشات عملاقة تُظهر تفاعل الجماهير في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات عن مبادرات تنظيمية جديدة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي سيُلعب يوم بعد غد الإثنين ، حيث يواجه بني ياس فريق شباب الأهلي باستاد الشارقة الساعة الخامسة والنصف، ويلتقي نادي الشارقة مع نادي النصر باستاد راشد الساعة الثامنة والنصف .

وقال بن درويش أن مباراتي الدور نصف النهائي ستشهد فعاليات تنظيمية مبتكرة وجديدة منها اتاحة الفرصة لجماهير الأندية بتشجيع ومؤازرة لاعبيها بشكل مباشر من خلال وضع شاشات عملاقة في المدرجات تظهر مدى تفاعل المشجعين مع أحداث المباراة وذلك باستخدام أحدث التقنيات ، مشيراً أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص اتحاد الكرة على إضافة نوع من الإثارة والتشويق، خاصة في ظل عدم حضور الجماهير نظراً للظروف الاستثنائية وتطبيقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة حفاظاً على سلامة الجميع .

وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لاتحاد الكرة ( تويتر – انستقرام – يوتيوب ) ستشهد كذلك تفاعلاً مع المتابعين من خلال مسابقة التوقعات ونقل مباشر لأحداث كل مباراة ، موضحاً أن البطولة شهدت مع كُل مرحلة من مراحلها تنظيماً مختلفاً بداية من دخول الكرة الرسمية للمباراة عبر طائرة "الدرون" والألعاب النارية بعد تسجيل الأهداف وغيرها .

من جهته يُعقد يوم غد الاجتماع الفني لكل مباراة بحضور مسؤولي لجنة المسابقات ومراقب المباراة وممثلي الأندية ، حيث سيتم مناقشة كافة الجوانب التنظيمية واعتماد ألوان قمصان كل فريق .

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