الوصل يصدم اتحاد كلباء بـ «سوبر ليما»

المصدر: أحمد طارق- دبي

أحرز النجم فابيو ليما أربعة أهداف، ليتعادل الوصل مع اتحاد كلباء 4-4، أمس، على استاد الوصل في زعبيل، في الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 27 نقطة، ويصل رصيد «النمور» إلى 23 نقطة.

سيطر الوصل على وسط الملعب ومجريات اللعب في أول 35 دقيقة من المباراة بنسبة استحواذ بلغت 70%، في المقابل وجه اتحاد كلباء صدمة إلى «الفهود» بإحراز الفريق الضيف ثلاثة أهداف في 10 دقائق، عندما سدد البرازيلي رومولو دو سانتوس كرة قوية، تصدى لها سلطان المنذري، وأكملها أحمد جشك في المرمى (25)، وأضاف ماجد راشد الهدف الثاني عن طريق كرة سددها من خارج منطقة الجزاء، ولمست التوغولي مينيل مالابا، وخدعت الحارس ودخلت المرمى (29)، قبل أن يحرز رومولو دو سانتوس الهدف الثالث، عندما تلقى كرة عرضية من السويسري ديفيد مارياني، وسددها دو سانتوس بمهارة في المرمى (35)، بينما أحرز فابيو ليما الهدف الأول للوصل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من مجهود فردي رائع.

وفي الشوط الثاني، بدأ اتحاد كلباء بقوة، وكاد أحمد جشك أن يحرز الهدف الرابع، عندما تلقى تمريرة جميلة من مالابا، وسدد جشك كرة قوية، تصدى لها سلطان المنذري (46)، بينما أحرز فابيو ليما الهدفين الثاني والثالث من ركلتي جزاء، تم احتسابهما ضد فهد سبيل في الدقيقتين 71 و90، ورد مالابا بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يحرز ليما هدف التعادل بعدها بدقيقة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

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