«عمومية للسباحة» اليوم للردّ على الاتحاد الدولي

المصدر: محمد أبوإسماعيل■دبي

يعقد اتحاد السباحة ظهر اليوم جمعية عمومية غير عادية، لبحث ردّ الاتحاد الدولي للسباحة على التعديلات التي أقرتها في سبتمبر الماضي. وستعقد العمومية عن بُعد بمشاركة كل الأندية لبحث التعديلات المقترحة كافة من أجل الرد على الاتحاد الدولي وتحديد موعد الجمعية الانتخابية للدورة الجديدة، والذي كان من المقرر أن يكون في أكتوبر الماضي. وعلمت «الإمارات اليوم» أن الاتحاد الدولي طلب تعديل بند مهم يتعلق بالمؤهل الدراسي لرئيس مجلس الإدارة، حيث طلب أن يكون الثانوية العامة على عكس اللائحة التي تم اعتمادها الدورة الماضية والتي تشترط على أن تكون الشهادة الجامعية هي شرط الترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة.

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