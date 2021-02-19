تعرف إلى ترتيب هدافين الدوري الإماراتي بعد "هاتريك" ليما

المصدر: سيد مصطفى – أبوظبي

احتفظ مهاجم الجزيرة الدولي، علي مبخوت، بصدارة هدافي دوري الخليج العربي لكرة القدم للأسبوع الثاني على التوالي، برصيد 15 هدفاً، بعدما سجل هدفا في شباك بني ياس، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3.

وارتقى مهاجم الوصل الدولي، فابيو ليما إلى الوصافة برصيد 13 هدفاً متساويا مع مهاجم بني ياس جواو بيدرو، بالرصيد نفسه بعدما سجل "هاتريك" في شباك اتحاد كلباء خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4/4، رافعا حصيلة أهدافه مع الوصل في الدوري إلى 117 هدفاً.

وتراجع مهاجم الشارقة البرازيلي ويليتون سواريز، إلى المركز الرابع برصيد 12 هدفاً، وجاء خلفه مواطنه وزميله كورنادو وله 11 هدفاً.

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