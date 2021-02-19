مباراة الوحدة وخورفكان.. ثلاثية مطر والزعابي تهز الشباك

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

قاد النجم إسماعيل مطر فريقه الوحدة لتحقيق فوز عريض على خورفكان، بثلاثة دون رد في المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، على استاد آل نهيان لحساب الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويدين «العنابي» بهذا الانتصار إلى المخضرم مطر الذي سجل هدفين من ضربتي جزاء «23 و84»، فيما اختتم طحنون الزعابي أهداف أصحاب السعادة «90+2».

وكان خورفكان ندا قوياً لأصحاب الأرض وضاعت من لاعبيه العديد من الفرص وخصوصاً في الشوط الثاني.

ودخل الوحدة أجواء اللقاء بأفضلية واضحة واندفع بشدة نحو مرمى الحارس، محمد يوسف لتسجيل هدف مبكر، إلى أن وقع إسماعيل الحمادي في المحظور، إذ ارتكب خطأ بلا داعي في حق خليل إبراهيم داخل الصندوق، احتسبها حكم الساحة ضربة جزاء وأيد قراراه الفار، لينفذها إسماعيل مطر بنجاح داخل الصندوق.

ولكن سرعان ما تراجع أصحاب السعادة إلى نصف ملعبهم ما منح الفريق الزائر الفرصة ليشن العديد من الهجمات الخطرة على مرمى محمد الشامسي، لينجح رامون لوبيز، في تسجيل هدفا من هجمة منظمة، لكن الهدف تم الغاؤه بداعي التسلل.

واستمرت أفضلية خورفكان في الشوط والذي كاد أن يُضيف هدف التعادل عن طريق رامون لوبيز، من كرة ارتدت من يد الحارس، وعاد وصحح خطأه من جديد.

وفي الوقت القاتل من المباراة سجل إسماعيل مطر مجدداً من ضربة جزاء بعد تعرض ماتافز للعرقلة داخل الصندوق، ثم أطلق البديل طحنون الزعابي رصاصة الرحمة على خورفكان من تسديدة بعيده المدى فشل الحارس في التصدي لها.

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