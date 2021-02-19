المركز الثالث هاجس العين ومليحة في دوري اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

تقام، في الخامسة من عصر اليوم، ثلاث مباريات بالجولة 11 والختامية من مرحلة الذهاب لدوري كرة اليد، وتتركز الأنظار على المركز الثالث الذي يتنافس فيه العين ومليحة، الساعيان إلى فض شراكتهما، حينما يلتقي «الزعيم» مع النصر، ومليحة مع مضيفه الجزيرة، فيما تحمل ثالثة المواجهات عنوان تحسين المراكز بلقاء دبا الحصن مع ضيفه الوحدة. وتستكمل الجولة غداً بلقاء الشارقة «المتصدر» برصيد 27 نقطة مع ضيفه الظفرة، على أن يحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي الوصيف بـ24 نقطة.

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