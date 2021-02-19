الوحدة يخشى «مفاجآت خورفكان»

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

يسعى الوحدة للعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات حينما يستقبل خورفكان عند الـ17:30 من مساء اليوم، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولم يعرف «العنابي» الفوز في آخر مباراتين أمام الشارقة وشباب الأهلي مكتفياً بالتعادل، وتراجع الوحدة بسبب ذلك إلى المركز الثامن برصيد 24 نقطة، وفقد حظوظه في المنافسة على بطولة الدوري.

وظهرت معاناة أصحاب السعادة في هذا الموسم، أمام الفرق الكبيرة، والتي لم يتمكن من إحراز الفوز عليها، في كل البطولات التي التقاها فيها. ويأمل الوحدة الفوز على خورفكان خوفاً من أن يفتقد المركز الثامن في حالة خسارته اليوم لحساب اتحاد كلباء الذي يملك في رصيده 22 نقطة.

وعانى الوحدة أمام خورفكان في مباراة الذهاب، إذ حقق فوزاً بشق الأنفس 2/‏‏1، بعد أن كان متأخراً بهدف في الشوط الأول.

ويدرك المدرب رازوفيتش مدى صعوبة المواجهة، إذ يتوقع أداءً بطولياً من خورفكان الساعي للابتعاد عن منطقة صراع الهبوط والتي بات حالياً على حافتها، بعد أن خسر في آخر مواجهتين من النصر وبني ياس بنتيجة واحدة 2/‏‏1. ويعوّل الوحدة كثيراً على عودة مهاجمه السوري، عمر خريبين، الذي قد يظهر في بعض من أوقات المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن غاب اللاعب عن مباراة شباب الأهلي بداعي الإصابة.

وكان خريبين قد أظهر قوة هجومية كبيرة في تشكيلة الوحدة، بعد أن نجح في التسجيل في أول مباراتين شارك فيهما بقميص العنابي..

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