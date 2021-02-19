صدارة الإمارات في اختبار البطائح بـ «الهواة» اليوم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يخوض فريق الإمارات، متصدر دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة بـ24 نقطة، اختباراً صعباً حين يلتقي في الخامسة و25 دقيقة، عصر اليوم، فريق البطائح، ثالث الترتيب بـ20 نقطة، وذلك ضمن الجولة 13. وفي مباراة ثانية في التوقيت نفسه، يواجه العربي العروبة، بينما يلتقي في مباراة ثالثة مصفوت مع التعاون. ويتطلع البطائح لتعويض فارق النقاط ورد الاعتبار لخسارته أمام الإمارات في الدور الأول (3-2). بينما يتطلع العروبة الثاني (21 نقطة) للحفاظ على وصافته وانتظار تعثر (الصقور).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news