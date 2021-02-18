دوري الخليج العربي.. صدارة الشارقة في خطر بعد التعادل مع الظفرة 1-1

المصدر: معاذ كمبال-أبوظبي.



سقط فريق الشارقة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 خارج ملعبه أمام فريق الظفرة اليوم (الخميس) على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وهي النتيجة التي أدخلت "الملك" دوامة الشك كون أنها جاءت بعد الخسارة في المباراة الماضية على ملعبه أمام العين، وأصبح مكوث الفريق في صدراة الترتيب في خطر بانتظار ما ستؤول اليه مباراة الجزيرة مع بني ياس التي تقام لاحقا.

ووضع "الملك" الذي يدافع عن لقبه النقطة 37 في رصيده في وقت كانت فيه جماهيره تمنى النفس بالانفراد بصدارة الترتيب خاصة مع عودة بعض اللاعبين الأساسيين لقائمة الفريق على غرار الحارس الأساسي عادل الحوسني ومشاركة المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز منذ البداية.

أهداف الشارقة والظفرة 1-1

ومع مرور الوقت هدأ إيقاع اللقاء لكن الظفرة بدأ في الاندفاع الهجومي بشكل واضح وهو ما خلف ثغرات في خط الدفاع استفادة منها الشارقة وترجم إحدى الفرص وتسجيل هدف المباراة الأول في الدقيقة 32 بواسطة البرازيلي ويلتون سواريز بعد متابعة الكرة التي تصدى لها حارس الظفرة خالد السناني بعد رأسية البرازيلي ايغور كورونادو.

وفيما بدا أن الشارقة استفاد معنوياً من هدف التقدم ورمى بثقله هجومية إلا أن الرد لم يتأخر من جانب أصحاب الأرض الذين نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 42 بواسطة الاسباني بيدرو كوندي من ركلة جزاء كان قد احتسبها حكم اللقاء عادل النقبي بعد أن لمس مدافع "الملك" ماجد سرور الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وألغى حكم المباراة عادل النقبي هدفا سجله لاعب الشارقة، البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة 70 لكن تقنية الإعادة التلفزيونية "الفار" أظهرت أن الكرة لمست يد زميله ويلتون سواريز قبل الدخول للمرمى، واستمرت الدقائق الأخيرة من اللقاء سجالاً بين الفريقين إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

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