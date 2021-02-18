جدول مباريات دوري الخليج العربي.. سباق الصدارة مشتعل في الجولة 17

المصدر: دبي-الإمارات اليوم.

سيكون سباق الصدارة مشتعلاً ومفتوحاً على كل الاحتمالات، بين الجزيرة والشارقة (لكل منهم 36 نقطة)، في المنافسة على صدارة دوري الخليج العربي بكرة القدم، "الدوري الإماراتي للمحترفين" من خلال الجولة الـ17 التي تقام على مدى يومين (اليوم الخميس وغد).

فيما يلي جدول مباريات الجولة 17:

الخميس 18/2

عجمان - النصر 17:30

الظفرة - الشارقة 17:30

حتا - شباب الأهلي 20:15

الجزيرة - بني ياس 20:15

الجمعة 19/2

الوحدة -خورفكان 17:30

الوصل -اتحاد كلباء 17:30

العين -الفجيرة 20:15

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