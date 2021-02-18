اتحاد السباحة ينظم أول بطولة بعد توقف «كورونا»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اعتمد اتحاد السباحة تنظيم بطولة الدولة الشتوية للسباحة، غداً، لأعمار 18 سنة وما فوق طبقاً لبروتوكول البطولات، الذي اعتمد من قبل الهيئة العامة للرياضة، بمشاركة سبعة أندية و48 سباحاً في مجمع حمدان الرياضي بدبي على فترتين صباحية ومسائية، بمشاركة سبعة أندية، هي: الوصل والنصر والجزيرة والشارقة وعجمان والذيد ودبا الحصن.

وكانت السباحة قد نظمت آخر بطولة لها في فبراير من العام الماضي، قبل التوقف الطويل الذي ضرب كل البطولات بسبب إجراءات الحد من «كورونا».

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الاتحاد تلقى كل الموافقات الخاصة بإقامة البطولة، وتم وضع عدد من الشروط من أجل المشاركة، منها إجراء مسحة الأنف قبل 48 ساعة من إقامة البطولة، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على اجراءات التباعد.

من جانب آخر، تقام الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة، يوم السبت المقبل، لبحث رد الاتحاد الدولي الخاص بالتعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد.

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