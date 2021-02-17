شكوك حول مشاركة السوري عمر خريبين في مباراة الوحدة وخورفكان

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

أكد مدرب الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش أن موقف السوري عمر خريبين، من المشاركة في مباراة خورفكان في الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، لم يتحدد بصورة نهائية، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الشارقة بالجولة 15 وحرمته الظهور أمام شباب الأهلي بالجولة الماضية.

وقال رازوفيتش في تصريحات صحافية: "حتى الآن لم نقرر ما إذا كان خريبين سيتواجد في مباراة خورفكان أم سيستمر غيابه، الأمر مازال بيد الجهاز الطبي وقد يلحق بالمباراة أو يغيب".

وأضاف: "أتمنى شخصياً أن يكون اللاعب جاهزاً للمباراة فالفريق يحتاج لجهوده، خاصة وأنه أظهر قدراته عالية وانسجاما سريعا مع الوحدة بعد قدومه إلينا في فترة الانتقالات الشتوية".

وشدد رازوفيتش على صعوبة مواجهة خورفكان على عكس ما يتوقع الكثيرون بأن تكون الأفضلية لفريقه في تلك المواجهة.

وتابع: "خورفكان يلعب كرة قدم صحيحة ويعرف لاعبوه جيداً كيف يديرون المباراة لصالحهم لقد عانينا كثيراً في لقاءنا بالدور الأول معهم لهذا يجب توخي الحذر وعلينا أن نلعب بنفس الطريقة التي قدمناها أمام الشارقة وشباب الأهلي ولكن أتمنى في هذه المباراة أن نفوز بالنقاط الثلاثة ولا نكرر التعادل".

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