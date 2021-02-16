«الرباط الصليبي» يبعد الأوزبكي غانييف عن شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن إصابة اللاعب الأوزبكي عزيز غانييف بقطع في الرباط الصليبي، في المباراة الماضية أمام الوحدة في الجولة 16 من دوري الخليج العربي.

وذكرت الشركة أن «الفحوص الطبية التي أجريت للاعب الأوزبكي عزيز غانييف كشفت عن إصابته بالرباط الصليبي، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام الوحدة».

وتأكد غياب غانييف عن المباريات حتى نهاية الموسم، إلى جانب استبعاده من قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا، إذ تضم قائمة اللاعبين الأجانب كلاً من البرازيلي كارلوس إدواردو والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بينما يشارك البرازيلي إيغور خيسوس بصفته مقيم، ولكنه سيتم قيده في قائمة البطولة القارية كلاعب محترف.

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