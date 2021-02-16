«أبوظبي العالمية للترايثلون» تنطلق 5 نوفمبر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون عن الموعد الجديد لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، التي ستقام يومي الخامس والسادس من نوفمبر من العام الجاري، بعد أن شهد العام الماضي تأجيلها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

وقال بيان صحافي: «صادق المجلس التنفيذي العالمي للترايثلون بالإجماع على تنظيم البطولة المرتقبة في نوفمبر المقبل، ليكون الحدث استعداداً مهماً لاستضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترايثلون، المقررة في نهاية موسم الترايثلون عام 2022».

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أهمية استضافة الحدث العالمي المميز، واعتباره محطة تحضيرية مهمة لاستضافة الحدث الأكبر في عام 2022، وهو نهائيات كأس العالم للترايثلون، بما يعكس المكانة المرموقة لأبوظبي على صعيد احتضان أهم الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال العواني: «نحن على أتم الاستعداد لاستئناف استضافة البطولات العالمية المرموقة، ومنها بطولة الترايثلون، وسيتم الأخذ في الحسبان كل الظروف المحيطة والإجراءات المتعلقة بالمرحلة الراهنة، في الوقت الذي تشهد فيه هذه البطولة مشاركة الآلاف، سواء في المنافسات الرئيسة أو في السباقات المجتمعية».

وأضاف العواني، قائلاً: «سعداء باستئناف موسم رياضة الترايثلون خلال مايو المقبل في مدينة تشنغدو الصينية، ومستعدون لاستضافة مبهرة لبطولة العالم في نوفمبر المقبل، والنهائيات في ختام موسم 2022».

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