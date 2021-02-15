الجزيرة يقبل هدية العين ويزاحم الشارقة في الصدارة

المصدر: أحمد طارق - دبي

حقق الجزيرة فوزاً سهلاً على اتحاد كلباء بستة أهداف دون رد، أمس، على استاد اتحاد كلباء في الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 36 نقطة، متساوياً مع الشارقة في صدارة الترتيب، ومستفيداً من تعثر «الملك» بخسارته أمام العين، بينما توقف رصيد «النمور» عند 22 نقطة.

ولم يحتج الجزيرة وقتاً طويلاً حتى يدخل أجواء اللقاء، بعدما أحرز عبدالله إدريس مبكراً الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من هجمة منظمة، وصلت إلى علي مبخوت، الذي مرر كرة جميلة إلى إدريس خلف مدافعي اتحاد كلباء، وسددها اللاعب الشاب مباشرة في المرمى، قبل أن يمرر مبخوت كرة أخرى رائعة إلى خلفان مبارك، الذي انفرد بالمرمى، وتعرض للعرقلة من الحارس يوسف الزعابي (8)، وسددها علي مبخوت في المرمى، مضيفاً الهدف الثاني (10).

وواصل «فخر أبوظبي» ضغطه على اتحاد كلباء، وقام علي مبخوت مجدداً بدور صانع الألعاب عندما مرر كرة بينية إلى المالي عمر تراوري، الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة، ولكن يوسف الزعابي تألق في إبعاد الكرة (14)، وفي الدقيقة 21 حسم خلفان مبارك اللقاء، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، ثم أضاف خليفة الحمادي الهدف الرابع، بعدما لعب خلفان مبارك ركلة ركنية، قابلها الحمادي برأسه في المرمى (26).

وفي الشوط الثاني، بدأ الجزيرة بالطريقة نفسها، بعدما أحرز علي مبخوت الهدف الخامس من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (51)، بينما تراجع أداء الفريقين، رغم محاولات اتحاد كلباء لتقليص النتيجة، قبل أن يحرز مبخوت الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وينفرد بصدارة لائحة ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدفاً، وتنتهي المباراة بفوز كبير للجزيرة.

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